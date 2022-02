Zona Bianca, Bassetti ospite riceve minacce di morte sul cellulare e lascia in tutta fretta la studio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella serata del 9 febbraio su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del programma “Zona Bianca”, alla quale ha preso parte Matteo Bassetti. Il noto infettivologo ad un certo punto è stato preso di mira ed avrebbe ricevuto delle minacce. Nel corso della diretta, infatti, sarebbe accaduto qualcosa di imprevedibile e di inaspettato ai danni proprio dell’infettivologo del San Martino di Genova. Zona Bianca, fuori onda shock poi Matteo Bassetti abbandona lo studio Ci sarebbe stato un fuori onda davvero scioccante sulla base del quale Bassetti avrebbe ricevuto delle minacce di morte. Questo sostanzialmente quanto dichiarato da Giuseppe Brindisi.”Matteo Bassetti è andato via ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella serata del 9 febbraio su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del programma “”, alla quale ha preso parte Matteo. Il noto infettivologo ad un certo punto è stato preso di mira ed avrebbe ricevuto delle. Nel corso della diretta, infatti, sarebbe accaduto qualcosa di imprevedibile e di inaspettato ai danni proprio dell’infettivologo del San Martino di Genova., fuori onda shock poi Matteoabbandona loCi sarebbe stato un fuori onda davvero scioccante sulla base del qualeavrebbe ricevuto delledi. Questo sostanzialmente quanto dichiarato da Giuseppe Brindisi.”Matteoè andato via ...

