Advertising

ClaudioACM1899 : RT @Gazzetta_it: Violazione della quarantena: #Vlahovic segnalato, ora rischia una sanzione #Juventus - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Violazione della quarantena: #Vlahovic segnalato, ora rischia una sanzione #Juventus - nino_giovanni : @mariobianchi18 @PBerizzi Iniziativa da denunciare per violazione della Costituzione e favoreggiamento del fascismo. - _visentini : RT @Gazzetta_it: Violazione della quarantena: #Vlahovic segnalato, ora rischia una sanzione #Juventus - sportli26181512 : Violazione della quarantena: Vlahovic segnalato, ora rischia una sanzione: Violazione della quarantena: Vlahovic se… -

Ultime Notizie dalla rete : Violazione della

... e in particolarecorrente del Pd legata a Matteo Renzi. Nelle casse dell'ente dal 2014 al 2018 sarebbero 'scivolati' 3,5 milioni di euro indelle norme sul finanziamento ai partiti. ...... per la presuntadel domicilio in cui stava trascorrendo la quarantena perché positivo al Covid - 19. Ne ha parlato l'assessore alla Sanitàregione Toscana, Simone Bezzini, ...I Carabinieri hanno poi sanzionato, per complessivi 400 euro, 4 cittadini, senza fissa dimora, per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale ordine di ...e in particolare della corrente del Pd legata a Matteo Renzi. Nelle casse dell'ente dal 2014 al 2018 sarebbero 'scivolati' 3,5 milioni di euro in violazione delle norme sul finanziamento ai partiti.