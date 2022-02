Uomini e Donne, anticipazioni del 10 Febbraio? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5 Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio, alle 14.45 au Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Luca Salatino: il nuovo tronista, dopo aver deciso di eliminare Eleonora per via delle numerose segnalazioni negative sul conto della ragazza, potrebbe oggi ricevere la dichiarazione di nuove corteggiatrici. Nel frattempo, il suo collega Matteo Ranieri ha chiarito le incomprensioni che nelle ultime settimane lo avevano visto allontanarsi da Federica, mentre guarda con apprensione all’interesse che Armando Incarnato (cavaliere del Trono ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “” in onda su Canale 5 Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio, alle 14.45 au Canale 5, l’appuntamento con “”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Luca Salatino: il nuovo tronista, dopo aver deciso di eliminare Eleonora per via delle numerose segnalazioni negative sul conto della ragazza, potrebbe oggi ricevere la dichiarazione di nuove corteggiatrici. Nel frattempo, il suo collega Matteo Ranieri ha chiarito le incomprensioni che nelle ultime settimane lo avevano visto allontanarsi da Federica, mentre guarda con apprensione all’interesse che Armando Incarnato (cavaliere del Trono ...

