Super G | Sofia Goggia non gareggerà alle Olimpiadi di Pechino

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il dolore avvertito al ginocchio negli ultimi test in pista hanno portatoa decidere di non rischiare e di non partecipare alGigante di domani. Il quartetto azzurro al via del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pechino: Sofia Goggia salta Super G, punta sulla libera - Pechino 2022 - ANSA - Eurosport_IT : Sofia Goggia ha ancora bisogno di tempo dopo l'infortunio ?????? Questa la decisione dopo le prime prove fatte a Pec… - VoceGiallorossa : ????Pechino 2022 - Snowboard, bronzo per Visintin. Speed Skating, 4° posto per Francesca Lollobrigida. Sofia Goggia r… - globalistIT : Ecco perché #superg #sofiagoggia #olimpiadi2022 - CatelliRossella : Pechino: Sofia Goggia salta Super G, punta sulla libera - Pechino 2022 - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Super Sofia

Il dolore avvertito al ginocchio negli ultimi test in pista hanno portatoGoggia a decidere di non rischiare e di non partecipare alGigante di domani. Il quartetto azzurro al via del superG sarà composto da Federica Brignone, già argento in gigante anche tra le ...Goggia rinuncia alG: "Non so per la discesa libera" Olimpiadi, i destini opposti delle "gemelle" Zhu Yi e Ailing Eileen Gu Sommario: Olimpiadi Live Sci alpino Snowboard finale halfpipe ...Nella mattinata italiana di oggi, giovedì 10 febbraio, lo sci alpino femminile ha visto la pubblicazione della startlist del super-G femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: domani non ...Sofia Goggia, che non prenderà parte domani al SuperG femminile di Pechino 2022, ha effettuato in mattinata due giri di allenamento in Supergigante e poi ha deciso di rientrare al Villaggio olimpico.