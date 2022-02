Sondaggio “Porta a Porta” | a FdI il proporzionale gli fa un baffo È primo | 81 deputati e 40 senatori

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Che resti il sistema maggioritario o torni il, il risultato non cambia: a vincere è sempre il centrodestra unito. A certificarlo è la “Noto sondaggi“, l’istituto demoscopico fondato da Antonio Noto che collabora con la trasmissionedi Bruno Vespa. L’ultimo sfornato non si limita ad indicare le percentuali relative alle intenzioni di voto, ma “predice” il numero dei seggi del futuro Parlamento, che conterà 600 parlamentari e non più 945 come l’attuale. Una modifica che già di per sé basta e avanza per sottolineare l’imnza della rilevazione. La rilevazione diassegna anche i seggi Nel dettaglio, con l’attuale Rosatellum, la coalizione di centrodestra – ...