Santa Marinella | cittadini e istituzioni a confronto per il recupero di Colfiorito e Belvedere

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 febbraio 2022)– Il Comitatodiannuncia che il giorno 17 febbraio alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di, in via Cicerone 25, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei e del vicesindaco Andrea Bianchi, si terrà un incontro con ie i rappresentanti del Comitato per definire nel dettaglio le azioni relative alla possibile revisione del piano e più in generale aldell’area. Da anni idelle zonesi confrontano con i molti problemi generati dalla classificazione di questa area come soggetta a dissesto idrogeologico, e chiedono una urgente verifica dello ...