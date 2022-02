Salernitana, Colantuono verso l’esonero?: spuntano i possibili sostituti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il destino di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana potrebbe decidersi domenica pomeriggio in occasione del fondamentale match salvezza contro il Genoa. Non dovesse arrivare la vittoria, il tecnico romano sarebbe quasi certamente esonerato. Nemmeno un pareggio lo salverebbe. Ecco perché il ds granata, Walter Sabatini, sta valutando altri profili in caso di ribaltone. LA PANCHINA DI Colantuono TRABALLA? Per il momento la Salernitana ha rinnovato ancora la fiducia al suo tecnico, ma stavolta a tempo. La salvezza con 11 punti appare sicuramente un miraggio allo stato attuale, ma il neo presidente Iervolino ci crede ancora fortemente come dimostrano gli investimenti effettuati nella sessione di mercato invernale. Senza contare l’ingresso in società di un dirigente esperto come Sabatini. Per questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il destino di Stefanosulla panchina dellapotrebbe decidersi domenica pomeriggio in occasione del fondamentale match salvezza contro il Genoa. Non dovesse arrivare la vittoria, il tecnico romano sarebbe quasi certamente esonerato. Nemmeno un pareggio lo salverebbe. Ecco perché il ds granata, Walter Sabatini, sta valutando altri profili in caso di ribaltone. LA PANCHINA DITRABALLA? Per il momento laha rinnovato ancora la fiducia al suo tecnico, ma stavolta a tempo. La salvezza con 11 punti appare sicuramente un miraggio allo stato attuale, ma il neo presidente Iervolino ci crede ancora fortemente come dimostrano gli investimenti effettuati nella sessione di mercato invernale. Senza contare l’ingresso in società di un dirigente esperto come Sabatini. Per questo ...

