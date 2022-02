Papa: "C'è chi ha eccellenze sanitarie, chi neanche le cure base" (Di giovedì 10 febbraio 2022) commenta Papa Francesco stigmatizza 'le disuguglianze nel campo sanitario, dove alcuni godono delle cosiddette 'eccellenze' e molti altri stentano ad accedere alle cure di base'. Si tratta, dice, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) commentaFrancesco stigmatizza 'le disuguglianze nel campo sanitario, dove alcuni godono delle cosiddette '' e molti altri stentano ad accedere alledi'. Si tratta, dice, ...

Advertising

annamasera : Lo scandalo delle risorse globali che vengono messe a disposizione per alimentare le #guerre anziché per aiutare ch… - vaticannews_it : #2febbraio #PapaFrancesco: tra noi e chi è in cielo esiste un legame indistruttibile. #udienza generale ??… - Claudio41878214 : @madforfree @ProfMBassetti @giusbrindisi Ha ragione chi ha detto di Bassetti che è solo un figlio di papà abituato… - imokang : @LaVeritaWeb Chissà se dovesse dire basta con l'accanimento terapeutico oppure basta discriminare chi ha deciso di… - Parabataisheart : Qua ce sta molto da dire: 1 - dopo 15 anni mi sono accorta che sono dvd pirata e mi vergogno per questo (li portava… -