Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Omar Visintin ha vinto il bronzo nella big final dello snowboardcross (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ottava medaglia per l’Italia ai Giochi di Pechino 2022: l’azzurro Omar Visintin ha vinto la medaglia di bronzo nella big final dello snowboardcross. Oro all’austriaco Alessandro Haemmerle e argento al canadese Eliot Grondin. Visintin ha conquistato il bronzo nello snowboardcross. La medaglia d’oro è andata all’austriaco Julian Lueftner, argento al canadese Eliot Grondin. Si tratta del primo podio olimpico dello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi: al femminile c’era stato l’oro di Michela Moioli a PyeongChang 2018. Visintin ha preceduto l’altro austriaco in finale, Julian ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ottava medaglia per l’Italia ai Giochi di: l’azzurrohala medaglia dibig. Oro all’austriaco Alessandro Haemmerle e argento al canadese Eliot Grondin.ha conquistato ilnello. La medaglia d’oro è andata all’austriaco Julian Lueftner, argento al canadese Eliot Grondin. Si tratta del primo podio olimpicomaschilestoria dei Giochi: al femminile c’era stato l’oro di Michela Moioli a PyeongChang 2018.ha preceduto l’altro austriaco ine, Julian ...

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - LuchettaMattia : RT @GeorgeSpalluto: Per la prima volta nella storia, l'ITALIA va a medaglia in 7 sport diversi alle Olimpiadi Invernali: #SciAlpino #scidif… - azzurridigloria : ?? OLIMPIADI INVERNALI ?? Il racconto della strepitosa medaglia di Omar #Visintin, che ha conquistato il bronzo nell… -