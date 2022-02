Molestie sessuali al liceo Valentini-Majorana, occupata la scuola. Le studentesse sul professore: “Avevo timore” (Di giovedì 10 febbraio 2022) È passata una settimana dall’inizio dell’occupazione dell’Istituto Valentini-Majorana, a Castrolibero, provincia di Cosenza. La decisione è stata presa da alunni e alunne del liceo a seguito delle gravissime accuse di Molestie sessuali che avrebbero subito da parte del corpo docente, di cui la preside, denunciano gli studenti e le studentesse, sarebbe stata a conoscenza. Il caso sta montando anche grazie al racconto degli abusi raccolti dalla pagina Instagram “Call.out Valentini-Majorana“, che ha richiamato l’attenzione del ministero dell’Istruzione e dalla ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti. Presunte Molestie sessuali al liceo Valentini-Majorana: ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) È passata una settimana dall’inizio dell’occupazione dell’Istituto, a Castrolibero, provincia di Cosenza. La decisione è stata presa da alunni e alunne dela seguito delle gravissime accuse diche avrebbero subito da parte del corpo docente, di cui la preside, denunciano gli studenti e le, sarebbe stata a conoscenza. Il caso sta montando anche grazie al racconto degli abusi raccolti dalla pagina Instagram “Call.out“, che ha richiamato l’attenzione del ministero dell’Istruzione e dalla ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti. Presunteal: ...

