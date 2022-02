Meteo giovedì: ancora tanto sole, ma anche nebbie e nubi basse (Di giovedì 10 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Ci avviamo verso la fase centrale della settimana con l’anticiclone che entra nella sua fase culminante, dopo le incertezze che palesato nei primissimi giorni. Ora la situazione sull’Europa mediterranea è stabile e i cieli sull’Italia risultano in gran parte sereni. Fa eccezione soltanto qualche annuvolamento sulla Liguria, dovuto all’ingresso di correnti umide marittime che si dirigono verso la costa. Nelle prossime 48 ore proseguirà l’azione stabilizzante dell’anticiclone, anche se con alcuni intoppi su parte delle nostre regioni. Si intensificheranno gli addensamenti sulla Liguria per una maggior azione delle correnti umide dal mare e si estenderanno alla Toscana. Aumenterà l’umidità anche sulla Val Padana, sotto forma di nebbie o nubi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Ci avviamo verso la fase centrale della settimana con l’anticiclone che entra nella sua fase culminante, dopo le incertezze che palesato nei primissimi giorni. Ora la situazione sull’Europa mediterranea è stabile e i cieli sull’Italia risultano in gran parte sereni. Fa eccezione solqualche annuvolamento sulla Liguria, dovuto all’ingresso di correnti umide marittime che si dirigono verso la costa. Nelle prossime 48 ore proseguirà l’azione stabilizzante dell’anticiclone,se con alcuni intoppi su parte delle nostre regioni. Si intensificheranno gli addensamenti sulla Liguria per una maggior azione delle correnti umide dal mare e si estenderanno alla Toscana. Aumenterà l’umiditàsulla Val Padana, sotto forma di...

Sulla Liguria flussi umidi dal mare che determinano una nuvolosità sparsa Il meteo di giovedì 10 febbraio 2022 in Liguria Domani, 10 febbraio , nonostante la presenza dell'alta pressione si manterranno sulla Liguria flussi umidi dal mare che determineranno una nuvolosità ...

Meteo BRESCIA: oggi sereno, Giovedì 10 cielo coperto, Venerdì 11 nubi sparse