La nuova tecnologia per la pulizia dei pavimenti: robot aspirapolvere lavapavimenti autopulente obode P8 (Di giovedì 10 febbraio 2022) SUZHOU, Cina, 10 febbraio 2022 /PRNewswire/



L'esperto di robotica obode, marchio di Midea Robozone, ha appena annunciato il lancio di P8, un robot aspirapolvere lavapavimenti intelligente di nuova generazione per la pulizia automatica dell'intera casa. Il robot è dotato di cuscinetti di lavaggio che si auto-puliscono con il detergente, navigazione intelligente LDS, rifornimento smart automatico di acqua e app personalizzabile. Il P8 è ora disponibile. P8 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti combinato, in grado di pulire autonomamente i cuscinetti lavanti per prevenire muffe e cattivi odori. Si tratta della migliore soluzione di pulizia per pavimenti tutto in ...

