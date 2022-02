Il Re | Luca Zingaretti sarà il direttore Bruno Testori

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sta per uscire su Sky e in streaming su Now IL RE, il prison drama con l’attore. La serie, divisa in otto episodi e prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, vedenei panni dell’enigmaticodi un carcere di frontiera, sovrano indiscusso di una struttura-Il San Michele– in cui perdono efficacia tutte le leggi dello Stato perché tutto dipende solo ed unicamente dal suo giudizio. Gli attori protagonisti della serie Gli attori protagonisti della serie sono:nel ruolo del; Isabella Ragonese nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele; Anna Bonaiuto, che interpreta il pubblico ministero; Barbora ...

... è stato un maitre di ristorante nel film "Una Ferrari per due" con Neri Marcoré, uscirà prossimamente su Sky "Il re" condove vestirà i panni di una guardia carceraria, di prossima ...In tv ha ruoli di diverso tipo, figurando nel cast delle fiction Il commissario Montalbano , con, e Squadra antimafia 3 . Per Rai Tre lavora nelle produzioni Il Caravaggio trafugato ...Mancano poche settimane alla partenza su Sky e in streaming su NOW de Il Re, il prison drama con Luca Zingaretti. In otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), la ...Mancano poche settimane alla partenza su Sky e in streaming su NOW de IL RE, il prison drama con Luca Zingaretti. In otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), la ...