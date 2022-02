Hyundai Ioniq 5 - Con l'aggiornamento la batteria diventa più capiente (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Hyundai aggiorna la Ioniq 5 con il Model Year 2023, che sarà effettivamente commercializzato in Europa nella seconda metà del 2022. I prezzi di listino non sono stati ancora comunicati, ma ci sono importanti novità dal punto di vista degli accessori e delle batterie. Fino a 77,4 kWh. Sul fronte degli accumulatori è annunciato l'arrivo di un nuovo pacco da 77,4 kWh, ma non è ancora nota l'autonomia omologata: la versione attuale della crossover offre la scelta tra due varianti, da 58 e 72,6 kWh. previsto inoltre un sistema di condizionamento delle batterie per ottimizzare le fasi di ricarica: la vettura preparerà gli accumulatori quando verrà indicato al sistema di navigazione il punto di ricarica prescelto. Anche la guida su strada sarà ulteriormente migliorata, grazie all'introduzione degli ammortizzatori SFD (Smart Frequency Dampers). Specchietti ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laaggiorna la5 con il Model Year 2023, che sarà effettivamente commercializzato in Europa nella seconda metà del 2022. I prezzi di listino non sono stati ancora comunicati, ma ci sono importanti novità dal punto di vista degli accessori e delle batterie. Fino a 77,4 kWh. Sul fronte degli accumulatori è annunciato l'arrivo di un nuovo pacco da 77,4 kWh, ma non è ancora nota l'autonomia omologata: la versione attuale della crossover offre la scelta tra due varianti, da 58 e 72,6 kWh. previsto inoltre un sistema di condizionamento delle batterie per ottimizzare le fasi di ricarica: la vettura preparerà gli accumulatori quando verrà indicato al sistema di navigazione il punto di ricarica prescelto. Anche la guida su strada sarà ulteriormente migliorata, grazie all'introduzione degli ammortizzatori SFD (Smart Frequency Dampers). Specchietti ...

