Gf Vip, Delia Duran flirta con Antonio Medugno: “Meglio stare lontana da te” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La modella venezuelana si è avvicinata al tiktoker, con cui ha scambiato alcune confidenze. Ma si è fermata prima che scattasse un bacio: solo un modo per far ingelosire Alex Belli? L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) La modella venezuelana si è avvicinata al tiktoker, con cui ha scambiato alcune confidenze. Ma si è fermata prima che scattasse un bacio: solo un modo per far ingelosire Alex Belli? L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è... DELIA! - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alex Belli entra nella casa ma Delia Duran è decisa: «Lo lascio definitivamente» (VIDEO) -… - anninaa00 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Delia Duran rivela di aver baciato Barù in confessionale: “L’ho fatto così Jessica Selassié impara!” La venezuelan… - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran rivela di aver baciato Barù in confessionale: “L’ho fatto così Jessica Selassié impara!” La… - tv6newslive : GF VIP, Delia potrebbe essere squalificata per quanto detto stanotte? Cosa ha riferito a Miriana e Jessica -