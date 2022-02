Gf Vip | Alfonso Signorini e il Drammatico Passato!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non tutti sanno chequalche anno fa, ha dovuto superare un periododella sua vita. Il conduttore del Gf Vip infatti, nel 2014 è stato colpito da una terribile malattia che, fortunatamente, è riuscito a debellare. Malattia che però gli ha lasciato evidenti segni, come la vistosa cicatrice che in molti hanno notato sulla sua nuca. Ecco quello che ha raccontato il buonsulla malattia e sul dramma vissuto!: ecco chi è il conduttore del Gf Viplo conosciamo tutti per essere non solo il direttore del settimanale Chi, ma anche il conduttore del Grande fratello Vip. Non tutti sanno che in passato,è stato anche professore di greco e latino in un istituto di ...