Formazioni ufficiali Wolverhampton-Arsenal, Premier League 2021/2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Wolverhampton-Arsenal, match valido per la 24esima giornata della Premier League 2021/2022. Sfida d’alta quota al Molineux tra la squadra di Lage e quella di Arteta. I padroni di casa sono a 34 punti, a 6 punti dal quarto posto con 3 partite da recuperare, gli ospiti a 36, a 4 dal quarto posto con 3 partite da recuperare. La partita sarà molto tirata e saranno in ballo punti importanti per la rincorsa Champions. È la prima sfida stagionale tra le due squadre che si ritroveranno il 24 febbraio per la gara di ritorno. Appuntamento alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Wolverhampton: Arsenal: SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 24esima giornata della. Sfida d’alta quota al Molineux tra la squadra di Lage e quella di Arteta. I padroni di casa sono a 34 punti, a 6 punti dal quarto posto con 3 partite da recuperare, gli ospiti a 36, a 4 dal quarto posto con 3 partite da recuperare. La partita sarà molto tirata e saranno in ballo punti importanti per la rincorsa Champions. È la prima sfida stagionale tra le due squadre che si ritroveranno il 24 febbraio per la gara di ritorno. Appuntamento alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

Mediagol : Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Gasperini punta su Boga. C’è Piatek - CalcioOggi : Atalanta-Fiorentina LIVE dalle 18: formazioni, out Bonaventura e Muriel - Viola News - _SiGonfiaLaRete : #CoppaItalia, #AtalantaFiorentina alle 18: le formazioni ufficiali - 100x100Napoli : Coppa Italia, le formazioni ufficiali del match tra Atalanta e Fiorentina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Boga e Malinovskyi in attacco per Gasp -