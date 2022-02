Etna | intensa eruzione da Sud - Est | nube lavica alta 10 km

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Un'dienergia è in corso sull'. L'attività del cratere di Sud - Est è passata da stromboliana a fontana di lava con l'emissione di unadi cenerecirca 10 ...

Un'eruzione di intensa energia è in corso sull'Etna. L'attività del cratere di Sud-Est è passata da stromboliana a fontana di lava con l'emissione di una nube di cenere lavica alta circa 10 chilometri che si ...