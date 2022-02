È curling mania (grazie a Constantini e Mosaner!): regole e dove praticarlo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gli azzurri continuano a impacchettare una medaglia dopo l’altra alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, e la medaglia d’oro sicuramente più in vista è quella nel doppio misto di curling di Constantini e Mosaner: è infatti la prima medaglia olimpica per l’Italia in questa disciplina. La storica medaglia di Stefania Constantini, 22 anni di Cortina d’Ampezzo, e Amos Mosaner, 26 anni di Cembra, è arrivata al termine di un percorso perfetto: 11 vittorie su 11 partite, arrivando sul podio praticamente imbattuti. Persino il Guardian ha definito quella dell’Italia una “vittoria straordinaria“, considerato che nel nostro Paese ci sono solo 400 persone circa che praticano questo sport, come riporta la stampa. Il percorso di Constantini e Mosaner alle Olimpiadi ha tenuto, contro ogni previsione, milioni di italiani incollati ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gli azzurri continuano a impacchettare una medaglia dopo l’altra alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, e la medaglia d’oro sicuramente più in vista è quella nel doppio misto didie Mosaner: è infatti la prima medaglia olimpica per l’Italia in questa disciplina. La storica medaglia di Stefania, 22 anni di Cortina d’Ampezzo, e Amos Mosaner, 26 anni di Cembra, è arrivata al termine di un percorso perfetto: 11 vittorie su 11 partite, arrivando sul podio praticamente imbattuti. Persino il Guardian ha definito quella dell’Italia una “vittoria straordinaria“, considerato che nel nostro Paese ci sono solo 400 persone circa che praticano questo sport, come riporta la stampa. Il percorso die Mosaner alle Olimpiadi ha tenuto, contro ogni previsione, milioni di italiani incollati ...

