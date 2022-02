Covid | in Campania la curva risale sopra il 13% Nelle ultime 48 ore 14 morti Ancora 80 in terapia intensiva

Advertising

mGordini : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 febbraio 2022) Ecco l’aggiornamento??… - ottopagine : Covid-19 in Campania: 7.362 i nuovi positivi - rep_napoli : Covid: in Campania 7.362 nuovi positivi e 20 decessi [aggiornamento delle 16:09] - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 7.362 (su 56.503 test) con 20 morti - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 febbraio 2022) Ecco l’aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Per quanto riguarda i reparti di area non critica, la percentuale di posti, in 24 ore, cala in 7 regioni: Calabria (34%),(29%), Friuli Venezia Giulia (34%), Liguria (36%), Lombardia (...... dal Piemonte (1.135.898), dal Lazio (1.132.588) e dalla(1.075.300). Impossibile ... ora Ferdinando può rientrare Il Fvg rivede la luce, - 35% di casi diin una settimana. Numeri ...Sono 7.362 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 56.503 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,02%, esattamente un punto in più del 12,02 del bollettino di ieri. Le nuove vittime sono 20 ...Sono 7.362 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 56.503 test. La curva risale al 13,02%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono ...