Covid, 7.194 nuovi positivi e 25 morti in Sicilia: ricoveri stabili (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.194 nuovi casi di Covid19 in Sicilia a fronte di 47.519 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.248. Il tasso di positività sale al 15,1 ieri era al 14,1%. La Regione comunica che ci sono altri 375 casi che si riferiscono a giorni precedenti. L’isola è al quinto posto in Italia numero di per contagi. Gli attuali positivi sono 274.873 con un decremento di 845 casi. I guariti sono 8.389 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 8.948. In ospedale i ricoveri sono piuttosto stabili o in lieve calo. Ci sono 1.471 ricoverati nei reparti ordinari, con 13 casi in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 115, lo stesso dato di ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.194casi di19 ina fronte di 47.519 tamponi processati. Il giorno precedente ierano 7.248. Il tasso dità sale al 15,1 ieri era al 14,1%. La Regione comunica che ci sono altri 375 casi che si riferiscono a giorni precedenti. L’isola è al quinto posto in Italia numero di per contagi. Gli attualisono 274.873 con un decremento di 845 casi. I guariti sono 8.389 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 8.948. In ospedale isono piuttostoo in lieve calo. Ci sono 1.471 ricoverati nei reparti ordinari, con 13 casi in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 115, lo stesso dato di ...

