Claudio Cecchetto: “Ho assunto Amadeus perché mi mentì” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Amadeus? Tutto iniziò con una sua bugia”. A ricordare questo aneddoto è Claudio Cecchetto che in un’intervista al Corriere della Sera ha commentato il successo del Festival di Sanremo, ripercorrendo le tappe del suo legame con Amadeus. “È anche lui figlio di un ambiente del tipo ‘caffè letterario francese’, dove gli artisti s’incontravano e, scambiandosi opinioni ed esperienze, crescevano insieme”, ha raccontato il mattatore, scopritore tra gli altri di Jovanotti, Fiorello, Jerry Scotti e molti altri personaggi dello spettacolo. Tutto è iniziato nel 1997, all’Arena di Verona, quando Amadeus si presentò da Cecchetto come un giovane disc jockey veronese armato di biglietto da visita in formato audiocassetta: “Me lo ricordo bene, stavo presentando il Festivalbar, Salvetti mi disse di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “? Tutto iniziò con una sua bugia”. A ricordare questo aneddoto èche in un’intervista al Corriere della Sera ha commentato il successo del Festival di Sanremo, ripercorrendo le tappe del suo legame con. “È anche lui figlio di un ambiente del tipo ‘caffè letterario francese’, dove gli artisti s’incontravano e, scambiandosi opinioni ed esperienze, crescevano insieme”, ha raccontato il mattatore, scopritore tra gli altri di Jovanotti, Fiorello, Jerry Scotti e molti altri personaggi dello spettacolo. Tutto è iniziato nel 1997, all’Arena di Verona, quandosi presentò dacome un giovane disc jockey veronese armato di biglietto da visita in formato audiocassetta: “Me lo ricordo bene, stavo presentando il Festivalbar, Salvetti mi disse di ...

Advertising

FQMagazineit : Claudio Cecchetto: “Ho assunto Amadeus perché mi mentì” - givanno : @disappunto In effetti Claudio Cecchetto Palmer Eldritch è notevole. Mi devo rileggere il libro, era tra i miei pre… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Claudio Cecchetto: «Assunsi Amadeus perché mi mentì. Io? Mi candido come sindaco di Riccione» - Corriere : Claudio Cecchetto: «Assunsi Amadeus perché mi mentì. Io? Mi candido come sindaco di Riccione» - DanieleMora8 : @FBiasin Si sentiva ovunque il pezzo ma nonsi sapeva chi fossero i due di Pavia... Progetto intelligente di Claudio… -