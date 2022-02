Cari compagni, giustificare le Foibe non è solo stupido. È anche infame (Di giovedì 10 febbraio 2022) In occasione del Giorno del Ricordo vi riproponiamo questo articolo di Valerio Benedetti, scritto e pubblicato su questo giornale il 10 febbraio 2020 ma sempre attuale – La Redazione Roma, 10 feb – Un dramma di popolo – perché questo furono le Foibe – taciuto per decenni. Una pulizia etnica crudele, schifosa, che grida vendetta. Una tragedia che doveva essere dimenticata, rimossa. Sacrificata sull’altare degli equilibri della Guerra fredda e sull’impunità dei carnefici. Che furono i titini e i partigiani italiani (ricordiamolo a scanso di equivoci). Poi, finalmente, il velo di Maya è stato strappato. E il Giorno del ricordo, istituito come solennità civile nel 2004, funge ora da risarcimento (parziale) per le popolazioni martoriate dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Dal negazionismo al giustificazionismo Eppure, nonostante la lunga (e snervante) attesa di questo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) In occasione del Giorno del Ricordo vi riproponiamo questo articolo di Valerio Benedetti, scritto e pubblicato su questo giornale il 10 febbraio 2020 ma sempre attuale – La Redazione Roma, 10 feb – Un dramma di popolo – perché questo furono le– taciuto per decenni. Una pulizia etnica crudele, schifosa, che grida vendetta. Una tragedia che doveva essere dimenticata, rimossa. Sacrificata sull’altare degli equilibri della Guerra fredda e sull’impunità dei carnefici. Che furono i titini e i partigiani italiani (ricordiamolo a scanso di equivoci). Poi, finalmente, il velo di Maya è stato strappato. E il Giorno del ricordo, istituito come solennità civile nel 2004, funge ora da risarcimento (parziale) per le popolazioni martoriate dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Dal negazionismo al giustificazionismo Eppure, nonostante la lunga (e snervante) attesa di questo ...

