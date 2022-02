(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma 10 feb. -(Adnkronos) - "Ritengo che per fortuna ildegli Npl siasp, il loro peso continua a scendere: era al 2,2% alla fine del terzo trimestre 2021, il valore minimo dall'Unione Bancaria. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia, perché sono ancora possibilidella. Per questo dobbiamo garantire che la banche affrontino la questione dei crediti deteriorati in maniera tempestiva, identificando gli Npl in modo corretto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio di vigilanza Bancaria della Bce, Andrea, presentando l'annuale 'processo di revisione e valutazione prudenziale' (Srep) sul settore bancario.ha voluto comunque "rendere omaggio a quelle banche che avevano un significativo portafoglio ...

Advertising

TV7Benevento : **Banche: Enria, 'picco Npl alle nostre spalle ma attenti a ricadute pandemia'** - - TV7Benevento : **Bce: Enria, in Srep 2021 per banche eurozona capitale Tier 1 al 15,47%** - - TV7Benevento : **Bce: Enria, 'Srep ha rivelato sei banche sotto livelli capitale richiesti'** - -

Ultime Notizie dalla rete : **Banche Enria

La Sicilia

In una nota il presidente del Consiglio di Vigilanza, Andrea, commenta "siamo ampiamente soddisfatti per come lesi sono comportate durante la pandemia; hanno contribuito alla resilienza ...Ale 10 lo studio verrà presentato dal numero uno della vigilanza, Andrea. Sempre oggi l'... da inizio 2023, quindi, ledovranno operare al di sopra della "Pillar 2 Guidance" e dal prossimo ...continuando a erogare credito a famiglie e imprese – ha dichiarato Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della Bce-. Tuttavia l’impatto della pandemia sull’economia non si è ancora ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 feb - Dagli esami Srep 2021 condotti dalla Vigilanza della Bce "non emergono segnali di deterioramento della qualita' dell'attivo", spiega in conferenza ...