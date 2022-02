Arriva l’auto volante, risolverà il problema del traffico su strada (Di giovedì 10 febbraio 2022) BMW brucia le tappe e motorizza uno dei progetti più futuristici degli ultimi anni. Tutto è ormai pronto per uscire di casa e andare al lavoro…. volando sulla propria auto! Ma sarà davvero così facile farlo? AirCar, la prima macchina volante – curiosauro.itl’auto volante Prevista per il 2030, l’arrivo dell’auto volante è stato anticipato, e il 28 giugno 2021 ha compiuto il suo primo volo di 60 km tra gli aeroporti di Nitra e Bratislava. Il progetto si chiama AirCar e nasce da un’idea di Klein Vision che anticipa i progetti della Hyundai. Il motore BMW è una garanzia di sicurezza e affidabilità, grazie soprattutto ai ripetuti test compiuti nel tempo. Le autorizzazioni e le certificazioni per il volo ci sono, tutti i test sono stati superati, quindi la prima auto volante sarà presto sul ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 10 febbraio 2022) BMW brucia le tappe e motorizza uno dei progetti più futuristici degli ultimi anni. Tutto è ormai pronto per uscire di casa e andare al lavoro…. volando sulla propria auto! Ma sarà davvero così facile farlo? AirCar, la prima macchina– curiosauro.itPrevista per il 2030, l’arrivo delè stato anticipato, e il 28 giugno 2021 ha compiuto il suo primo volo di 60 km tra gli aeroporti di Nitra e Bratislava. Il progetto si chiama AirCar e nasce da un’idea di Klein Vision che anticipa i progetti della Hyundai. Il motore BMW è una garanzia di sicurezza e affidabilità, grazie soprattutto ai ripetuti test compiuti nel tempo. Le autorizzazioni e le certificazioni per il volo ci sono, tutti i test sono stati superati, quindi la prima autosarà presto sul ...

