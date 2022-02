Villareal | tegola Gerard Moreno | a rischio per la Juventus

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilpotrebbe non avere a disposizione l’attaccanteper la sfida contro ladi Champions League Tra una settimana si torna in campo con la Champions League. Tra le sfide ci sarà, partita che potrebbe non avere uno dei protagonisti. Gli spagnoli nella gara contro il Siviglia hanno perso per infortunio l’attaccante. Stagione travagliata per il centravanti dopo l’exploit della scorsa annata. Per lui un problema al soleo della gamba destra. A riferirlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Bertolca10 : Tegola in casa Juventus: lesione al polpaccio per #Chiellini. Si va verso le tre/quattro settimane di stop. Salta i… -

Ultime Notizie dalla rete : Villareal tegola

Tra le sfide ci saràJuventus, partita che potrebbe non avere uno dei protagonisti. Gli spagnoli nella gara ...in difesa, si fa male anche Demiral e adesso è emergenza per Gasp. Un vero peccato perchè ... Nell'altra sfida del girone F, ilpassa per 4 - 1 in casa dello Young Boys e complica il ...Il Villareal potrebbe non avere a disposizione l’attaccante Gerard Moreno per la sfida contro la Juventus di Champions League Tra una settimana si torna in campo con la Champions League. Tra le sfide ...La Juventus è pronta a immergersi in questo febbraio: incognita infortuni anche per il Villarreal, Gerard Moreno può stare out un mese ...