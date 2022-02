"Tra 20 giorni...?". Ecco perché Conte rischia un incubo senza fine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'avvocato che ha presentato il ricorso "grazie" a cui le cariche grilline sono decadute spiega i tempi della causa e avverte sulle possibili lunghezze. Conte, nel frattempo, cerca "una soluzione" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'avvocato che ha presentato il ricorso "grazie" a cui le cariche grilline sono decadute spiega i tempi della causa e avverte sulle possibili lunghezze., nel frattempo, cerca "una soluzione"

Advertising

ItaliaTeam_it : Due giorni dopo lo storico oro nel doppio misto, torna il curling con l’esordio della squadra maschile. Ma tra il g… - IlContiAndrea : In questi giorni sto ricevendo mail di #concerti, nuove date, palazzetti e non più avvisi di date spostate o cancel… - emergenzavvf : Continua da due giorni il lavoro dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Torino per un #incendioboschivo tra i comu… - sticavoli6 : RT @stanga_mattia: Tra 2 giorni compio 24 anni e stando a quello che mi ero scritto nel diario dei segreti di quando avevo 8 anni a quest’o… - MitsukinoKaze : RT @Genshin_Ita_Art: -2 ALLA SCADENZA! Salve travelers! Quanti artisti e quanti merch artist verranno selezionati? Saranno selezionati cir… -