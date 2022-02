Tommaso Montesano | tweet choc sulle bare di Bergamo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un, quello di poche ore fa, che costerà caro a, giornalista del quotidiano Libero e figlio dell’attore Enrico. Sul noto social, una delle penne del giornale diretto da Alessandro Sallusti, ha cinguettato: “Ledi #stanno al #COVID19 come il lago della Duchessa sta al sequestro #Moro”. Sallusti prende subito le distanze: “In merito alle vergognose parole del giornalista di Liberosui morti di Covid aho chiesto all’azienda di valutare se esistono presupposti per il licenziamento per colpa grave. Poi specifica ai microfoni dell’AdnKronos: “E comunque nell’attesa, ho chiesto la sospensione immediata di”. Anche il Cdr di Libero, il comitato di redazione, si è ...

giorgio_gori : Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittim… - DavidPuente : Poco dopo la pubblicazione dell'articolo ha rimosso il tweet - La7tv : #tagada @andreapurgatori attacca Tommaso #Montesano, figlio di Enrico e giornalista di #Libero, per un tweet sulle… - mont_eiro_rossi : RT @alesallusti: Quel tweet del collega che nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. Mi dissocio ?? http… - MoiMirue : RT @giorgio_gori: Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Montesano

AGI - 'Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro': è il tweet choc comparso sul profilo di(la frase insieme all'account è stata poi rimossa ma ne è rimasta traccia nel tam tam sui social), giornalista del quotidiano Libero e figlio dell'attore Enrico noto per le sue ...Roma, 9 febbraio 2022 - " Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro ": è il tweet choc comparso sul profilo di, giornalista del quotidiano Libero e figlio dell'attore Enrico noto per le sue posizioni anti green pass e no vax. L'indignazione per il tweet, che lascia intendere che le ...Sui social si è sollevato un polverone e Tommaso Montesano adesso rischia grosso. Il Comitato di redazione di Libero si è dissociato e ha tenuto a scusarsi con le famiglie delle decine di migliaia di ..."Il pensiero di Tommaso Montesano non fa parte della nostra linea. Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del #Covid. “Si ...