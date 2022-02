Terremoto Reggio Emilia, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una scossa di teremoto è stata avvertita stasera poco prima delle 20 in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto riferito dall'Ingv, la stima provvisoria è di una magnitudo tra 3.9 e 4.4. Al momento non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o a cose. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unadi teremoto è stata avvertita stasera poco prima delle 20 in provincia di. Secondo quanto riferito dall'Ingv, la stima provvisoria è di unatra 3.9 e 4.4. Al momento non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o a cose.

