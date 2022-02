Terremoto in Emilia, due scosse in un’ora: la situazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due scosse di Terremoto a distanza di un’ora si sono verificate in provincia di Reggio Emilia. La seconda è stata più forte della prima. La prima è stata avvertita alle 19.55 con epicentro a Bagnolo di Piano a una profondità di 7 chilometri e una magnitudo di 4.0. La seconda invece, si è verificata intorno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Duedia distanza disi sono verificate in provincia di Reggio. La seconda è stata più forte della prima. La prima è stata avvertita alle 19.55 con epicentro a Bagnolo di Piano a una profondità di 7 chilometri e una magnitudo di 4.0. La seconda invece, si è verificata intorno L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

gazzettaReggioE : ++Scossa di #terremoto avvertita in provincia di Reggio Emilia++ - Agenzia_Ansa : FLASH I Due scosse di terremoto sono state avvertite tra le province di Modena e Reggio Emilia. Al Teatro comunale… - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa tra le province di Modena e Reggio Emilia #terremoto #reggioemilia #modena… - tonymeola : RT @NextStopReggio: Scossa di terremoto a Reggio Emilia, epicentro Bagnolo in Piano: magnitudo tra 3.9 e 4.4. Cittadini in strada. NUOVA SC… - DRusconi : RT @DRusconi: #Terremoto in Emilia. Spero non sia grave.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Emilia Forte scossa di terremoto tra Modena e Reggio Emilia Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 19.55 nel Reggiano. Lo rende noto l'Istituto ... E' stata una scossa breve, ma avvertita nettamente nella bassa emiliana, fra Modena e Reggio Emilia, ...

Terremoto a Reggio Emilia, due forti scosse: gente in strada Torna la paura in Emilia. Due scosse di terremoto, la prima poco prima delle 20 e la seconda alle 21, sono state registrate alle porte di Reggio Emilia. La magnitudo della prima scossa è stata di 4.0. La seconda, ...

Terremoto in Emilia Romagna oggi, magnitudo tra 3,9 e 4,4 Corriere della Sera Seconda forte scossa di terremoto in Emilia Romagna, gente in strada 21:32Seconda forte scossa di terremoto in Emilia Romagna, gente in strada 21:31Ore d’ansia a Valderice: scomparsa una ragazza di 17 anni insieme al fidanzato 20:56Terremoto tra Modena e Reggio Emilia, ...

Terremoto, due scosse di magnitudo tra 4.0 e 4.3 in provincia di Reggio Emilia REGGIO EMILIA - Torna la paura in Emilia nella zona duramente colpita dal sisma del 2012. Una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 19.55 in provincia di Reggio Emilia.

Undi magnitudo 4.0 è stato registrato alle 19.55 nel Reggiano. Lo rende noto l'Istituto ... E' stata una scossa breve, ma avvertita nettamente nella bassa emiliana, fra Modena e Reggio, ...Torna la paura in. Due scosse di, la prima poco prima delle 20 e la seconda alle 21, sono state registrate alle porte di Reggio. La magnitudo della prima scossa è stata di 4.0. La seconda, ...21:32Seconda forte scossa di terremoto in Emilia Romagna, gente in strada 21:31Ore d’ansia a Valderice: scomparsa una ragazza di 17 anni insieme al fidanzato 20:56Terremoto tra Modena e Reggio Emilia, ...REGGIO EMILIA - Torna la paura in Emilia nella zona duramente colpita dal sisma del 2012. Una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 19.55 in provincia di Reggio Emilia.