Terremoto di magnitudo tra 3 9 e 4 4 in provincia di Reggio Emilia

Un Terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 è stato registrato oggi dall'Ingv alle 19:55 nella provincia di Reggio Emilia. In aggiornamento

