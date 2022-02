Startup: per l'EdTech GoStudent 100 nuove assunzioni nel 2022 a Milano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Labitalia) - È l'azienda di education technology numero 1 in Europa. GoStudent, scale-up unicorno e società europea più valutata nel panorama EdTech K-12, ha annunciato una nuova maxi-campagna di recruitment in Italia per il 2022. Sbarcata nel Bel Paese la scorsa primavera, GoStudent conta già più di 100 dipendenti nel suo hub di Milano. L'azienda si pone ora un nuovo e ambizioso traguardo: superare le 100 nuove assunzioni nel 2022 e raddoppiare il proprio team, così da volare a quota oltre 200 collaboratori entro il prossimo dicembre. Ricardo Reinoso, Country manager Italia di GoStudent, ha commentato: “Stiamo vivendo un periodo di grande fermento e di crescita esponenziale. Questo nuovo round di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Labitalia) - È l'azienda di education technology numero 1 in Europa., scale-up unicorno e società europea più valutata nel panoramaK-12, ha annunciato una nuova maxi-campagna di recruitment in Italia per il. Sbarcata nel Bel Paese la scorsa primavera,conta già più di 100 dipendenti nel suo hub di. L'azienda si pone ora un nuovo e ambizioso traguardo: superare le 100nele raddoppiare il proprio team, così da volare a quota oltre 200 collaboratori entro il prossimo dicembre. Ricardo Reinoso, Country manager Italia di, ha commentato: “Stiamo vivendo un periodo di grande fermento e di crescita esponenziale. Questo nuovo round di ...

