Snowboardcross | amarezza Michela Moioli | fuori in semifinale Lindsey Jacobellis oro olimpico a 36 anni

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo diverse giornate esaltanti per i colori azzurri, alle Olimpiadi di Pechino 2022 arriva forse la delusione più cocente.era l’azzurra più attesa ai Giochi invernali, sia per il titolo conquistato quattrofa a PyeongChang, sia per il suo ruolo da portabandiera, arrivato dopo l’infortunio dell’amica Sofia Goggia. La bergamasca non è riuscita però a confermare le attese nello. Miglior tempo nelle qualifiche, facilità estrema sia negli ottavi che nei quarti, poi si è spenta la luce in. Oltre il danno anche la beffa: nella Small Final, la gara che serve per assegnare le posizioni di rincalzo, l’azzurra è caduta sbattendo a terra e chiudendo dunque dolorante in ottava posizione. La medaglia d’oro è andata clamorosamente alla statunitense ...