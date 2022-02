Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana supera le batterie dei 1000 metri, eliminata Mascitto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prosegue senza intoppi al momento il cammino di Arianna Fontana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Dopo l’argento nella staffetta mista e l’oro individuale nei 500 metri, la fuoriclasse valtellinese si è infatti ripresentata quest’oggi sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium superando agevolmente le batterie dei 1000 metri. La 31enne di Polaggia ha vinto la Heat 4 senza forzare eccessivamente con il tempo di 1’30?066, precedendo la giapponese Sumire Kikuchi e staccando il pass per i quarti di finale sulla distanza in cui è bronzo olimpico in carica. Fontana tornerà protagonista più tardi nella prima semifinale della staffetta femminile contro Olanda, Cina e Polonia. Purtroppo la seconda azzurra in gara, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prosegue senza intoppi al momento il cammino diai Giochi Olimpici Invernali di. Dopo l’argento nella staffetta mista e l’oro individuale nei 500, la fuoriclasse valtellinese si è infatti ripresentata quest’oggi sul ghiaccio del Capital Indoor Stadiumndo agevolmente ledei. La 31enne di Polaggia ha vinto la Heat 4 senza forzare eccessivamente con il tempo di 1’30?066, precedendo la giapponese Sumire Kikuchi e staccando il pass per i quarti di finale sulla distanza in cui è bronzo olimpico in carica.tornerà protagonista più tardi nella prima semifinale della staffetta femminile contro Olanda, Cina e Polonia. Purtroppo la seconda azzurra in gara, ...

