Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano: i risultati dell'autopsia. Oggi i funerali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è conclusa ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa a Grumo Nevano. L'esame autoptico è durato sei ore e si è svolto nel centro medico-legale regionale di Giugliano in Campania. Dal primo esame non sarebbero stati riscontrati segni evidenti

