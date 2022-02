RKC Waalwijk vs AZ Alkmaar | pronostico e possibili formazioni

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’RKCaccoglie l’AZal Mandemakers Stadion oggi mercoledì 9 febbraio, con entrambe le squadre in lizza per un posto nelle semifinali della KNVB Beker. L’AZ ha eliminato il Twente negli ottavi di finale, mentre ilha avuto bisogno dei rigori per avere la meglio sull’ADO Den Haag. Il calcio di inizio di RKCvs AZè previsto alle 19 Anteprima della partita RKCvs AZ: a che punto sono le due squadre? L’AZha ottenuto la quinta vittoria in trasferta con un 2-1 sul PSV Eindhoven al Philips Stadion sabato. Gli uomini di Pascal Jansen sono andati sotto di un gol al 19? quando Armando Obispo ha aperto le marcature, prima di colpire con i gol di Bruno Martins Indi e Jesper Karlsson. I ...

Advertising

Milestemplaris : Così è andato al Willem II il mese scorso ed oggi ha debuttato in uno scontro-salvezza decisivo per i Tricolores ch… - sportli26181512 : Willem II-RKC Waalwijk: video, gol e highlights: Nel match della ventunesima giornata della Dutch Eredivisie, sconf… -

Ultime Notizie dalla rete : RKC Waalwijk

Sky Sport

...00 Rennes - Brest 2 - 0 20:45 Lille - PSG 1 - 5 CALCIO - EREDIVISIE 12:15 Feyenoord - Sparta Rotterdam 4 - 0 14:30 FC Groningen - Go Ahead Eagles 2 - 1 14:30 Willem II -3 - 1 16:45 Ajax ......00 Rennes - Brest 2 - 0 20:45 Lille - PSG 1 - 5 CALCIO - EREDIVISIE 12:15 Feyenoord - Sparta Rotterdam 4 - 0 14:30 FC Groningen - Go Ahead Eagles 2 - 1 14:30 Willem II -3 - 1 16:45 Ajax ...TILBURG (ANP) - Willem II heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd met betrekking tot de ongeregeldheden rondom de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk en het competitieduel met FC Utrecht.AZ en Ajax kunnen vanavond de halve finale van de KNVB-beker bereiken. AZ treft in Waalwijk RKC, Ajax ontvangt in Amsterdam Vitesse. Beide duels beginnen om 19.00 uur en zijn rechtstreeks te volgen in ...