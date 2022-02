Primavera, Bologna-Milan (2-5): i felsinei accorciano con il rigore di Pyythia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quest'oggi alle 15 c'è Bologna-Milan Primavera, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato. Segui con noi il LIVE Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quest'oggi alle 15 c'è, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato. Segui con noi il LIVE

Advertising

gilnar76 : Bologna #Milan Primavera 1-4 LIVE: Traorè cala il poker su rigore #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - ftg_soccer : GOAL! Milan U19 in Italy PrimaVera 1 Bologna U19 1-5 Milan U19 GOAL! Bologna U19 in Italy PrimaVera 1 Bologna U19 2-5 Milan U19 - gilnar76 : Bologna #Milan Primavera 1-3 LIVE: comincia il secondo tempo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - 1480Thai : RT @AC_MilanFR: Mi-temps: Bologna primavera 1-3 Milan Primavera. Nasti (x2) & Nsiala buteurs, Chaka & Alesi passeurs. - ftg_soccer : GOAL! Bologna U19 in Italy PrimaVera 1 Bologna U19 1-2 Milan U19 GOAL! Milan U19 in Italy PrimaVera 1 Bologna U19 1-3 Milan U19 -