Pedofilia | Pera | “No strumentalizzazioni | da Benedetto XVI nessuna ammissione colpa”

(Adnkronos) – "Sto osservando che, purtroppo, la sua richiesta di perdono viene scambiata deliberatamente per un'ammissione di colpa. Questo è contrario allo spirito di quella lettera", una lettera di "grande valore spirituale, di grande coraggio, ed è contrario alla figura di Papa Ratzinger…". Così l'ex presidente del Senato Marcello Pera, commenta con l'Adnkronos la lettera che Benedetto XVI ha scritto in risposta alle contestazioni che gli sono state rivolte nel rapporto sugli abusi sui minori a Monaco, l'accuso di "comportamenti erronei" per non aver agito in "quattro casi" quando guidava, dal 1977 all'inizio del 1982, la diocesi bavarese. Da sempre considerato 'l'amico laico' di Joseph Ratzinger (grazie al suo magistero negli ultimi anni si è avvicinato al cattolicesimo), Pera non ha dubbi che ...

