Pechino 2022, slalom femminile sci alpino: Vlhova oro in rimonta, Brignone out (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Petra Vlhova vince la medaglia d'oro nello slalom speciale femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. La slovacca, ottava dopo la prima manche, scala la classifica e con il tempo complessivo di 1'44?98 annienta la concorrenza. Argento per l'austriaca Katahrina Liensberger, bronzo alla svizzera Wendy Holdener. Non conclude la prova Federica Brignone, che comunque dà buoni segnali in vista della combinata nordica. Le altre due portacolori italiane non avevano invece superato il taglio della prima run: Anita Gulli (32esima a +3?29) e Lara Della Mea (35esima a +3?83). Di seguito i risultati e la classifica finale dello slalom femminile.

