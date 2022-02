Omicidio ambasciatore Attanasio: due dipendenti Onu a rischio processo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – Chiuse le indagini della Procura di Roma sull’Omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio 2021 da un gruppo armato. A quanto si apprende dall’Adnkronos, due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Uniti, rischiano adesso il processo. Entrambi sono infatti accusati di Omicidio colposo. Omicidio Attanasio e Iacovacci, gli arresti del mese scorso Il 19 gennaio scorso la polizia del Nord Kivu, provincia nell’est della Repubblica democratica del Congo, aveva annunciato di aver arrestato i presunti assassini (sei persone in tutto finite in manette, ma soltanto due accusate di aver compiuto l’agguato al convoglio di Attanasio) del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – Chiuse le indagini della Procura di Roma sull’dell’Lucadel carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio 2021 da un gruppo armato. A quanto si apprende dall’Adnkronos, duedel Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Uniti, rischiano adesso il. Entrambi sono infatti accusati dicolposo.e Iacovacci, gli arresti del mese scorso Il 19 gennaio scorso la polizia del Nord Kivu, provincia nell’est della Repubblica democratica del Congo, aveva annunciato di aver arrestato i presunti assassini (sei persone in tutto finite in manette, ma soltanto due accusate di aver compiuto l’agguato al convoglio di) del ...

