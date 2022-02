«Non esiste il diritto alla morte», l’affondo di Papa Francesco nel giorno in cui la Camera discute la legge sul fine vita (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Il diritto alla morte non esiste», Papa Francesco sceglie proprio la giornata in cui l’Aula della Camera affronta la legge sul fine vita per ribadire la linea sua e dell’intera cattolica sul suicidio assistito. Durante l’udienza generale di questa mattina 9 febbraio, Papa Francesco parla prima di tutto di cure palliative, promuovendole. E aggiunge: «Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Ilnon»,sceglie proprio la giornata in cui l’Aula dellaaffronta lasulper ribadire la linea sua e dell’intera cattolica sul suicidio assistito. Durante l’udienza generale di questa mattina 9 febbraio,parla prima di tutto di cure palliative, promuovendole. E aggiunge: «Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo accompagnare, ma non provocare lao aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? GREEN PASS BUONO? ?? SI, QUELLO CHE NON ESISTE PIÙ! ?? (e ogni giorno in più è sempre un giorno di troppo) - fattoquotidiano : Ecco perché per il M5s il voto sullo statuto era valido: l’esclusione dei nuovi iscritti prevista dal 2018. Ma per… - AlbertoBagnai : No. Farlo scadere è un modo certo per trovarsi in una situazione irregolare rispetto a un istituto che è assurdo e… - TeoloMassimo : RT @MMmarco0: Quando parlano di boom economico esattamente i politici a cosa si riferiscono? Benzina alla stelle, inflazione al 5%, caro bo… - teru196463 : RT @paparosso60: Ecco perché per il M5s il voto sullo statuto era valido: l’esclusione dei nuovi iscritti prevista dal 2018. Ma per i giudi… -