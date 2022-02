Muore sola in ospedale dopo 10 ore in barella. Tragedia in una clinica romana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tragedia inaccettabile. Rimasta su una barella per ben 10 ore, in attesa di una tac. Da sola. Poi è stata trasferita d’urgenza in un altro ospedale ed morta. Lei è Rossana Alessandroni, 67 anni, deceduta per una dissezione dell’aorta addominale e conseguente emorragia interna. La famiglia chiede giustizia. Vuole la verità sulla morte dalla propria cara. Una Tragedia inconcepibile, avvenita a Roma, venuta alla luce nelle ultime ore in un articolo Repubblica, poi rilanciato da tutti i siti. Ora la vicenda si trova sul tavolo della regione lazio che ha deciso di aprire una inchiesta interna. L’arrivo al Vannini La vicenda ha inizio il 2 febbraio scorso. Rossana Alessandroni mentre si trova nella sua abitazione in via Manfredonia, al Quarticciolo, accusa un forte dolore allo stomaco. Intorno alle 13, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022)inaccettabile. Rimasta su unaper ben 10 ore, in attesa di una tac. Da. Poi è stata trasferita d’urgenza in un altroed morta. Lei è Rossana Alessandroni, 67 anni, deceduta per una dissezione dell’aorta addominale e conseguente emorragia interna. La famiglia chiede giustizia. Vuole la verità sulla morte dalla propria cara. Unainconcepibile, avvenita a Roma, venuta alla luce nelle ultime ore in un articolo Repubblica, poi rilanciato da tutti i siti. Ora la vicenda si trova sul tavolo della regione lazio che ha deciso di aprire una inchiesta interna. L’arrivo al Vannini La vicenda ha inizio il 2 febbraio scorso. Rossana Alessandroni mentre si trova nella sua abitazione in via Manfredonia, al Quarticciolo, accusa un forte dolore allo stomaco. Intorno alle 13, ...

Advertising

SecolodItalia1 : Muore sola in ospedale dopo 10 ore in barella. Tragedia in una clinica romana - BroccoloGina : RT @francofontana43: Si muore sempre da soli. Ma qualcuno muore più solo degli altri… “Trovata morta dopo due anni: sola in cucina” La donn… - LuigiaFio : RT @francofontana43: Si muore sempre da soli. Ma qualcuno muore più solo degli altri… “Trovata morta dopo due anni: sola in cucina” La donn… - francofontana43 : Si muore sempre da soli. Ma qualcuno muore più solo degli altri… “Trovata morta dopo due anni: sola in cucina” La d… - ml__75 : RT @bruta5475: Amo Moltissimo, in tanti modi Quelli che amo lo sanno Tuttii, più o meno. A livello sentimentale, beh, una persona alla volt… -