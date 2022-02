Movida a Napoli: arriva il provvedimento del sindaco Manfredi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Movida a Napoli è in continuo peggioramento. Sono d’ordinanza gli episodi di violenza nel centro storico, mentre le strade si riversano di folle oceaniche. Diffuso anche il fenomeno di vendita e consumo di alcol tra i giovanissimi. Per far fronte a queste problematiche e alle continue lamentele dei residenti, il sindaco Gaetano Manfredi firmerà L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laè in continuo peggioramento. Sono d’ordinanza gli episodi di violenza nel centro storico, mentre le strade si riversano di folle oceaniche. Diffuso anche il fenomeno di vendita e consumo di alcol tra i giovanissimi. Per far fronte a queste problematiche e alle continue lamentele dei residenti, ilGaetanofirmerà L'articolo

Advertising

cronachecampane : Napoli, movida senza controllo a Chiaia: I residenti intrappolati nel fiume umano di Vico Belledonne. IL VIDEO… - Scisciano : #Napoli, Movida senza controllo a Chiaia: i residenti intrappolati nel fiume umano di Vico Belledonne: #Napoli, 9 F… - dippimax : Vogliamo un piano per la notte, non solo limiti di orario! #fipeconfcommercio #movida #napoli - capitanoinmare : Il nostro disagio non ha confini, ma i nostri desideri restano intrappolati in un presepe di due millenni fa. Con l… - Nico92581014 : @Fabopolis @VincenzoDeLuca Caro Fabio, purtroppo ormai è endemico. Ha preso il 70% l'anno scorso e a Napoli il suo… -