Manifestazione più antisportiva del mondo Sarri polemizza sulla Coppa Italia | il sospetto dietro i sorteggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sull'onda dell'entusiasmo del derby vinto, il Milan si prepara al ritorno in campo per i quarti di finale dicontro la Lazio (alle 21; diretta Canale 5). Un incontro che non verrà assolutamente sottovalutato dalla squadra di Pioli, d'altronde la competizione rappresenta un obiettivo primario dei rossoneri (rimasti orfani dell'Europa). In particolare perché vincere un trofeo sarebbe fondamentale perla crescita nella consapevolezza di un gruppo molto promettente, ma non abituato ad alzare coppe. Il Milan, infatti, non vince un trofeo dal 2016, con la Superconquistata a Doha contro la Juventus, e lamanca addirittura dal 2003. «Laè un torneo importante e vogliamo vincerlo, anche se contro la Lazio dovremo fare una ...