L’occasione di una presidente donna è sfumata. Ma magari il problema fosse solo in politica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La recente elezione del presidente della Repubblica ha riacceso il dibattito sulla presenza femminile nella vita pubblica del nostro paese. La politica, che si riempie tanto la bocca nel parlare di diritti per le donne, si è dimostrata ancora una volta scollata dal Paese reale e incapace di trovare un accordo anche per eleggere una donna al Quirinale. Non si è stati in grado, purtroppo, di superare personalismi, giochi di potere, astiosità, contraddizioni, ipocrisie. La prima donna votata dai grandi elettori era stata, nel 1946, Ottavia Penna di Buscemi, candidata dal movimento dell’Uomo qualunque, guidato dal commediografo Guglielmo Giannini. politica, eletta all’Assemblea costituente con sole altre 20 colleghe, di nobili origini, fu sempre chiamata “la baronessa”. Il 28 giugno del ’46 ottenne 34 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La recente elezione deldella Repubblica ha riacceso il dibattito sulla presenza femminile nella vita pubblica del nostro paese. La, che si riempie tanto la bocca nel parlare di diritti per le donne, si è dimostrata ancora una volta scollata dal Paese reale e incapace di trovare un accordo anche per eleggere unaal Quirinale. Non si è stati in grado, purtroppo, di superare personalismi, giochi di potere, astiosità, contraddizioni, ipocrisie. La primavotata dai grandi elettori era stata, nel 1946, Ottavia Penna di Buscemi, candidata dal movimento dell’Uomo qualunque, guidato dal commediografo Guglielmo Giannini., eletta all’Assemblea costituente con sole altre 20 colleghe, di nobili origini, fu sempre chiamata “la baronessa”. Il 28 giugno del ’46 ottenne 34 ...

