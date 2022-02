L’allenatore è al capolinea | decisivo il prossimo match

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Partita da dentro o fuori per Stefano Colantuono quella di Marassi contro il Genoa. Secondo Il Mattino il tecnico della Salernitana si trova davanti all’ultima spiaggia per evitare l’esonero. Il tecnico di Roma è subentrato a Fabrizio Castori e ha raccolto 8 punti in 15 gare. Troppo pochi per la dirigenza campana. In caso di sconfitta a Genova quindi è possibile che Walter Sabatini opti per un cambio in panchina. I nomi dei possibili sostituti sono ad oggi quelli di Davide Nicola, Claudio Ranieri e Serse Cosmi, oltre naturalmente a un possibile ritorno di Castori, ancora sotto contratto.