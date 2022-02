La sentenza di Napoli su Conte e il rischio del diritto penale totale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Potrei cavarmela ricorrendo alla saggezzanuta in un proverbio: chi la fa l’aspetti. Anzi, potrei persino compiacermi della decapitazione per via giudiziaria del vertice del Movimento 5 Stelle, proprio perché quel movimento è nato e cresciuto da una costola della magistratura deviata. Ma sarebbe una manifestazione del medesimo istinto dei polli di Renzo Tramaglino, ché di natura è frutto ogni loro vaghezza. Invece è venuto il momento di resistere, resistere, resistere. E di cominciare a reagire, anche se è un avversario ad aver subito l’abuso della sospensiva delle cariche, creando così problemi per l’azione di uno dei poteri fondamentali dello Stato, essendo il primo partito (già scombinato di suo) presente nell’attuale assetto politico ora privato di una guida che possa svolgere il ruolo di interlocutore nelle decisioni da assumere, nell’interesse del Paese. ...

Ma nel Movimento decapitato dalla sentenza del Tribunale di Napoli, in cui tutto sembra tornato in discussione, il silenzio, come diceva Che Guevara, diventa solo una discussione portata avanti con ...Il comunicato del M5s di ieri non è in linea con la sentenza di Napoli". Chi la vede così ritiene altamente probabile che resti lettera morta l'idea, annunciata ieri a caldo da Conte, di rimettere ai ...