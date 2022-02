“Io ti ho scoperto”. Barù spalle al muro fuori dal GF Vip: smascherato su Jessica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuova bordata contro Barù al ‘GF Vip’. Stavolta la voce arriva dall’esterno del reality show ed è davvero dura. Il gieffino è stato ufficialmente smascherato, anche se è ancora ignaro di ciò che sta avvenendo alle sue spalle. C’entra ovviamente Jessica Selassié, ma non è stata lei a rendersi protagonista di una frase che ha veramente lasciato tutti a bocca aperta. Tra i due concorrenti ci sono stati alti e bassi, infatti a volte è sembrato esserci un riavvicinamento, mentre altre un allontanamento quasi definitivo. Soffermandoci su Barù, in queste ore anche Giacomo Urtis ha voluto parlare di lui ma in senso positivo. Il chirurgo dei vip ha confessato di essere attratto da Barù Gaetani: “È venuto a trovarmi l’altro giorno un amico, ma non sono riuscito a farci nulla perché ho in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuova bordata controal ‘GF Vip’. Stavolta la voce arriva dall’esterno del reality show ed è davvero dura. Il gieffino è stato ufficialmente, anche se è ancora ignaro di ciò che sta avvenendo alle sue. C’entra ovviamenteSelassié, ma non è stata lei a rendersi protagonista di una frase che ha veramente lasciato tutti a bocca aperta. Tra i due concorrenti ci sono stati alti e bassi, infatti a volte è sembrato esserci un riavvicinamento, mentre altre un allontanamento quasi definitivo. Soffermandoci su, in queste ore anche Giacomo Urtis ha voluto parlare di lui ma in senso positivo. Il chirurgo dei vip ha confessato di essere attratto daGaetani: “È venuto a trovarmi l’altro giorno un amico, ma non sono riuscito a farci nulla perché ho in ...

