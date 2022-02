GfVip, ‘chi sta con me non può…’: critiche ad Alessandro per le parole rivolte a Sophie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue nella casa del Gf Vip ma non senza qualche difficoltà. In tanti infatti hanno notato che i due litigano quasi ogni giorno e il loro legame sembra essere sempre sul punto di spezzarsi. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Lulù va su tutte le furie per quella frase su Manuel: ‘Non parlate di una persona che non può difendersi ora’ Tra alti e bassi quindi, Sophie e Alessandro continuano la loro relazione, ma le litigate sono tanti e non passano inosservate tra i seguaci sui social e gli altri inquilini della casa che non possono fare a meno di commentare ciò che accade ogni giorno sotto i loro occhi. La lite tra Alessandro e Sophie L’ennesima lite si è consumata in camera da letto, dopo ore di nervosismo: “Dormo con qualcuno che ha ... Leggi su funweek (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’amore traBasciano eCodegoni prosegue nella casa del Gf Vip ma non senza qualche difficoltà. In tanti infatti hanno notato che i due litigano quasi ogni giorno e il loro legame sembra essere sempre sul punto di spezzarsi. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Lulù va su tutte le furie per quella frase su Manuel: ‘Non parlate di una persona che non può difendersi ora’ Tra alti e bassi quindi,continuano la loro relazione, ma le litigate sono tanti e non passano inosservate tra i seguaci sui social e gli altri inquilini della casa che non possono fare a meno di commentare ciò che accade ogni giorno sotto i loro occhi. La lite traL’ennesima lite si è consumata in camera da letto, dopo ore di nervosismo: “Dormo con qualcuno che ha ...

GrandeFratello : Soleil, vai oltre, sappiamo chi sei! ???? #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Davide, Delia, Katia e Manila. #GFVIP - stefistefaniavr : RT @saxa147: Non lo vogliamo nella casa chi fa i regolamenti? è stato squalificato.....bastaaaaa #ALEXINCASAIONONCISTO #GFVIP #FUORIGIANLUC… - Clalblanca : RT @DiamonKohinoor: Concordo nel non twittare durante la serata, al max tweet divertenti che possono fare vedere a fine puntata ai concorre… - trashlansia : Il rapporto dei jeru inizia a richiamarmi alla memoria 'l'amicizia speciale' dei gregorelli. Non mi piaci, ma mi pi… -

