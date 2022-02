Eutanasia: Vaticano, non ci sono vite da scartare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si assiste "alla promozione, a livello legislativo internazionale, dell'Eutanasia e del suicidio assistito, fatto che rappresenta un vero cambiamento di paradigma nella cura dei malati nelle fasi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si assiste "alla promozione, a livello legislativo internazionale, dell'e del suicidio assistito, fatto che rappresenta un vero cambiamento di paradigma nella cura dei malati nelle fasi ...

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Vaticano Eutanasia: Vaticano, non ci sono vite da scartare Luis Ladaria, in un messaggio ai partecipanti al convegno 'Eutanasia, vite da scartare?' organizzato da Pro Vita & Famiglia, Euthanasia Prevention Coalition e Family Day. Il Vaticano auspica che ...

Papa Francesco contro suicidio assistito/ "No diritto a morire. Sì cure palliative" ... Papa Francesco nella sua Udienza Generale in Vaticano boccia con forza la possibilità dell' eutanasia e quel "diritto alla morte" rilanciato tanto dalla proposta legislativa quanto dal referendum ...

Eutanasia: Vaticano, non ci sono vite da scartare - Cronaca Agenzia ANSA Eutanasia: Vaticano, non ci sono vite da scartare (ANSA) - ROMA, 09 FEB - Si assiste "alla promozione, a livello legislativo internazionale, dell'eutanasia e del suicidio assistito, fatto che rappresenta un vero cambiamento di paradigma nella cura de ...

Papa Francesco: l’eutanasia è inaccettabile Al termine dell’udienza generale papa Francesco, a proposito del conflitto nell’est europeo, ha ribadito che la guerra è una follia, ricordando la ...

